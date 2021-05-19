鋼價第二季續漲，業者第二季獲利可望更優於第一季，因需求強勁加上國際鋼價居高不下，中鋼(2002)開季盤的產品第三季也仍看漲，鋼鐵業能見度佳，中鋼持續開高走高，吸引資金聚集，鋼鐵股持續周二的強彈格局，早盤仍有包括第一銅(2009)、春雨(2012)、海光(2038)、運錩(2069)等多檔盤中漲停。

中鋼受惠4月內銷盤價續漲，業績創新高，4月自結合併稅前淨利61.69億元，創新高；中鋼日前開出6月內銷盤價續漲8%，將助益第二季獲利可望逐月攀高；中鋼繼周二股價強勢漲停，今早再開高，雖盤中漲幅收斂，仍穩在平盤之上，股價表現仍相對科技股強勢。

中鋼4月自結合併稅前淨利61.69億元，比今年3月再增長9%，前4月自結合併稅前淨利192.68億元，比去年同期的虧損30.59億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺1.22元。外資連續三天買超中鋼，共計買超達79850張。

國際鋼價強勢上漲，中鋼13日開出6月內銷盤價，平均漲幅8%且為連續第12個月漲價。中鋼集團中鴻(2014)本周四將跟進開出6月內銷盤價，可望同步達成連續第12個月漲價。中鋼及中鴻看下半年鋼市仍樂觀；今年鋼價一路看漲到第三季，兩家公司今年獲利均可望創佳績。

中鴻第二季內銷盤價持續上漲，可望帶動第二季營收及獲利更旺，整體獲利持續比上季增長。中鴻續獲市場買盤追捧，外資也連續四個交易日共買超達28290張。

此外，大陸傳出官方關切大宗商品價格飆漲，導致國際鐵礦砂和上海、廣州熱軋流通行情應聲下跌情況，對此，業界認為，這是市場短暫調節現象，目前整體鋼鐵市場需求仍然強勁。

展望下半年，隨著整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面因煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價，中鋼、中鴻今年營運將比去年跳升。

(時報資訊)