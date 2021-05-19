全球經濟穩步復甦，終端需求回升，5G、高效能運算及遠距應用需求持續強勁，加上國際原物料價格上漲，以及去年同季因疫情肆虐致比較基期偏低，經濟部今公布，第1季製造業產值3兆5,581億元，年增14.62%，為100年第2季以來最大增幅，連續2季正成長。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值創歷年單季新高紀錄，年增19.46%為主要貢獻來源，主因新興科技應用爆發，5G通訊、車用電子、物聯網及高效能運算等相關晶片需求強勁，帶動積體電路業產值達4,839億元，為歷年單季新高，年增20.23%，加上液晶面板及其組件業因NB、電視及車用面板需求熱絡，產值亦年增37.52%；電腦電子產品及光學製品業因居家辦公、線上學習等需求強勁，加上廠商持續擴增國內產能，產值年增10.82%，連續12季正成長。

傳統產業方面，隨全球景氣走強，下游產業需求增溫、價格逐漸回升，投資動能亦轉強，加以上年同季部分產線設備檢修，比較基期偏低影響，多數產業呈現二位數成長，其中化學原材料業、基本金屬業及機械設備業，分別年增27.88%、20.18%及15.71%；汽車及其零件業亦年增20.32%，主因汽車汰舊換新補貼政策延續，加上新車上市熱銷與汽車零件訂單挹注而增產。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，110年第1季製造業生產指數124.87，為歷年單季次高，較上年同季增加13.68%，延續108年第3季以來之正成長態勢，且增幅同步創下100年第2季以來新高。

(時報資訊)