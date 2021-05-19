1.第一銅(2009)：基本金屬上漲，外資連日買超，早盤頻頻漲停。
2.中鋼(2002)：Q2訂單滿到爆，三大法人昨日整齊買超，今早股價續漲逾6.5%，飛過5日線。
3.華邦電(2344)：昨外資擴大買超33156張，推升今早股價續漲逾1.5%。
4.聯電(2303)：昨三大法人大舉買超50145張，加上昨夜ADR大漲5.39%，今早股價力穩盤上。
5.車王電(1533)：電動車題材熱，外資連兩日買超，早盤續漲近7%。
6.泰鼎-KY(4927)：獲利回穩前4月每股純益1.43元，Q2醞釀漲價，今早大漲7%以上。
7.南電(8046)：投信積極加碼，股價回到上周起跌點的高檔水準，將挑戰320元。
8.力鵬(1447)：Q1虧轉盈、Q2再賺，外資連買超4日，盤初一度拉高半根漲停板。
9.台玻(1802)：跌深，投資人回復理性，基本面利多發酵，強彈5%。
10.志信(2611)：產業前景旺，買盤奮勇進場，再一根漲停。
11.長興(1717)：疫情帶動快篩題材利多，多方高調，力拱回到40元。
12.華榮(1608)：國際銅價再漲，早盤放量大漲約7%。
13.敦泰(3545)：預期Q2多產品線出貨量維持高檔，三大法人昨回補，早盤帶量上攻、漲逾4%。
14.彩晶(6116)：面板Q2漲幅續強，後市可期，早盤漲逾4%。
15.安集(6477)：缺電帶動綠能，早盤漲逾3%，站回周線。
16.天鈺(4961)：前4月獲利勝去年全年，早盤觸及漲停。
(時報資訊)
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