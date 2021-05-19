國內疫情持續延燒、擴大之際，產險業者的防疫保單卻陸續喊卡，引發立委關切。立委賴士葆19日在財委會中質詢，民眾正需要保單之際，保險公司卻看風險太大關掉保單，金管會不管嗎？金管會主委黃天牧表示，會與保險公司溝通。保險局長施瓊華則回應，現在還有27張防疫保單在市面上，包括：11家有個人單、7家有企業單，「不會買不到啦」。

國內疫情大爆發、雙北疫情告急，防疫保單理賠機率恐增高，產險公司陸續停售，台產先開第一槍停售、新安東京海上產險的「兒童居家照顧費用保險」也喊停，國泰產險的心疫滿分在18日也緊急停售。據了解富邦產、泰安產等防疫保單業者也考慮跟進（停賣）中。

賴士葆指出，最近幾日都有收到民眾投訴，說疫情增溫下想買防疫保單卻都買不到、保險公司都關掉了，這樣是合理嗎？金管會應該道德勸說一下。

保險局長施瓊華指出，每家公司送審時都會匡列風險承擔額度，公司自己會做風控決定，現在市面上還有27張防疫保單，包括11家個人單、7家企業單，會請公會來揭露這幾家公司，有哪些還可以買。

產險業者指出，目前市面上旺旺產、南山產物、兆豐產、富邦產、泰安產、安達產等公司都有防疫保單，其實民眾不用擔心買不到。

金管會統計至2021年5月17日已經賣出284萬張防疫保單、保費收入超過13億元，前三大最熱門防疫保單依序來自台產、富邦產、國泰產，但台產、國泰產的防疫保單已爆量公司宣布停售。

(工商 )