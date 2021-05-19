大陸駐比利時使館網站19日發布，大陸駐比利時使館發言人就近日比利時媒體基於「反華智庫」獨立報告宣稱，新疆存在「種族滅絕」的「確鑿證據」等涉疆報導回應。陸方對此堅決反對，予以強烈譴責。並發出三點澄清，以正視聽。強調陸方多次重申，新疆事務純屬國內政務，涉疆問題不是民族問題、宗教問題、人權問題，而是反恐、去極端化與反分裂問題。基於美西方一些反華智庫和政客散播的涉疆謊言和虛假資訊，無端抹黑陸方存在所謂「種族滅絕」，是對陸人民的巨大侮辱和冒犯。

大館發言人三點澄清指出：

第一，種族滅絕罪在國際法上有嚴格的認定標準和程式。任何國家、組織或個人都沒有資格和權力隨意認定別國犯有「滅絕種族罪」。新疆絕對不存在也不可能發生「種族滅絕」。如果和平、安寧、各方面發展良好的新疆都能被認定為「種族滅絕」，是否可以認為種族滅絕遍及世界各地？

第二，新疆根本不存在所謂「拘留營」「強迫人口遷移」「強制絕育」等情況。新疆依法設立的職業技能教育培訓中心屬於學校性質，學員通過參加培訓大都實現了穩定就業，過上了安寧生活，且教培中心充分尊重和保護學員宗教信仰自由、民族風俗習慣和使用本民族語言文字的權利，並充分保障學員人身自由和人格尊嚴，根本不存在所謂的「打壓少數民族」「迫害穆斯林」。新疆的勞動就業保障不僅符合中國法律，也符合國際勞工和人權標準。

第三，媒體引用的「創新戰略政策研究所」發布的《涉疆獨立報告》根本不可信。該所及其資助方「美國費爾法克斯大學」的可靠性已在社交媒體上廣受質疑。牛津大學學者、東亞問題分析專家湯姆．福迪曾揭露，該所實際上是美國伊斯蘭新保守組織國際伊斯蘭研究所的一個陣線，該組織與埃及穆斯林兄弟會有關，成員承認支持恐怖主義。而美國維吉尼亞州監管部門曾對費爾法克斯大學線上教育項目的品質和嚴謹性進行猛烈抨擊，該校也因此差點被迫關閉，根據美國教育部資料，該校2020至2021年期間在冊登記學生共有153名。此專業背景極為可疑的報告，卻能被西方主流媒體大肆報導，背後政治操弄值得深思。

(中時 )