案1315是名高齡81歲老翁，日前懷疑自身染疫，於是到醫院自費篩檢，被醫護人員通知確診後，他竟關機搞失聯，新莊、板橋海山警方追緝9小時後於15日深夜找到他，經查竟發現他竟是名藏匿13年的通緝犯，後續也已被送往醫院治療。

據了解，案1315是名通緝犯已藏匿13年時間，與2名室友住在板橋地區，日前由於懷疑自己染疫，在本月13日前往醫院進行自費篩檢，15日接獲確診通知，沒想到，他就此將手機關機搞失聯，讓相關單位十分緊張，急忙展開追緝。

警方在老翁神隱9小時後，到他填寫的新莊住址卻發現他不在居住地，後來得知案1315和2名友人居住於板橋，新莊、板橋海山警方身穿隔離衣，全副武裝將他逮捕，卻在現場等候了許久，衛生局人員才到場將其送醫治療，讓現場警方緊張直呼：「深怕接觸時間長了，增加染疫風險！」。

新莊警分局表示，案1315後續由消防局載送至醫院，另2名同住友人已由衛生局安排居家隔離並擇期篩檢，處理該案的警方回駐地後衣物全部換洗並消毒。

衛生局回應，目前因為疫情嚴峻，雙北市醫療量極大的負擔，導致民眾等候就醫住院費比較長的時間，目前有協調轄內急救責任醫院，清理出498床，後續會再持續空出病床，能夠讓確診者盡速入院治療。

(中時 )