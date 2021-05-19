疫情有重大變化？高雄市加開「緊急記者會」說明

高雄鳳山區仁惠婦幼醫院一名男總務確診，傳染給一名女護理師，恐掀起另外一波群聚感染。高雄市長陳其邁今（19日）緊急召開記者會，要求市民朋友外出請戴上口罩，而外界所關心高雄美術館傳出確診一事，陳其邁說個案交由中央公布，下午3時，高市府會再公布疫調。

陳其邁表示，今天特別召開記者會說明防疫政策，首先向市民朋友報告，非常地抱歉沒戴口罩要裁罰，陳其邁解釋，變種英國株平均每確診一人就可以傳染給5.5個人，為原本的2倍。

陳其邁說，第一保持社交距離，第二要戴上口罩，現在要全面提升戴口罩比率，陳其邁強調，明起開始嚴格執法，若不戴口罩倒垃圾，環保局會拒絕收垃圾，警方也會加強取締。

關於高雄美術館確診案例，陳其邁說，每一個個案交由中央流行疫情指揮中心發布，今日下午3點會做報告，每個疫調都會詳細、準確，把可能的接觸者找到，因此拜託所有的人，務必讓疫調人員有充足時間公布所有足跡。

高雄市美術館附近社區傳出確診，社區貼出公告。(民眾提供)

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(中時新聞網)