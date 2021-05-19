西門子數位化工業軟體日前宣布收購Fractal Technologies，該公司總部位於美國和荷蘭，是一家領先的簽核級品質IP確認解決方案供應商。此次收購可以協助西門子的EDA客戶更快、更容易驗證其積體電路（IC）設計中使用的內部和外部IP以及單元庫，進而提高整體品質並加快產品上市時程。

西門子數位化工業軟體IC驗證資深副總裁Ravi Subramanian表示，現今的半導體設計團隊正尋求各種可能的方式，力求盡快把先進、高品質的SoC推向市場。藉由收購Fractal Technologies，並將其與Solido產品系列結合，可突出完備IP驗證解決方案的絕佳優勢，協助客戶加速設計進度、改善功率、效能和面積（PPA），並在投片前識別出引致晶片失效的因素。

Fractal Technologies執行長Rene Donkers表示，標準單元、記憶體、I/O等半導體IP和其他專用的自訂IP是建構全球晶片的關鍵基礎。成為西門子的一員，可使我們加速研發工作，支援不斷增長的客戶群，並實現我們的願景——進一步增強設計收斂的可預測性和周轉時間。

西門子已於2021年5月完成對Fractal Technologies的收購，交易細節未予揭露。

(工商 )