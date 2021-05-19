王中平、余皓然結婚25年，是演藝圈銀色夫妻檔，他們倆育有一對寶貝子女，其中18歲校花女兒韓菲日前錄取全球排名第8的多倫多大學人文學科，余皓然在臉書曬出女兒的模範生獎狀，許多網友一看，忍不住詢問：「名字真好聽，但弱弱問：爸爸不是姓王嗎？」對此余皓然解答了。

余皓然17日在臉書發文透露，「因為疫情關係，小妞今天是最後一次到校，等於提前畢業的概念，難忘的畢業方式，但安全是最重要的，大家一起努力加油防疫。」同時祝福女兒畢業快樂，恭喜她邁入人生的另一個里程碑，並PO出女兒美麗倩影及模範生獎狀。

網友看到余皓然的女兒不但長得沉魚落雁，還是模範生，紛紛盛讚父母太會生又很會教，不過當他們看到獎狀上印的名字「韓菲」，好奇怎麼不是跟爸爸王中平一樣姓氏？由於太多人詢問，余皓然在留言處親自揭曉：「王中平本名韓志偉，當初老闆會改王中平是因為覺得這個名字很像老公個性，簡單平實。」許多網友這時才恍然大悟，「原來王中平姓韓哦！這麼多年，現在才知道」、「韓志偉（王中平）很像老公個性」、「王中平的個性很忠厚老實，也很平凡樸實，這就是我最欣賞他的優點，他也是我最欣賞的偶像歌手」。

韓菲最近在IG分享錄取全球排名第8的多倫多大學人文學科的喜悅，未料遭酸民諷刺「妳應該是UBC（哥倫比亞大學）沒有考進對吧！因為現在UBC比多倫多大學難進！所以做人還是低調點吧！」，面對外人酸言酸語，韓菲高EQ回覆自己的第一志願本來就是多倫多大學，也只有申請加拿大的學校，余皓然不捨女兒被酸，在臉書護女：「酸民怎麼這麼閒呀！什麼都能酸。」

(中時新聞網)