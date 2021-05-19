國內本土疫情狂燒，教育部長潘文忠昨(18)日宣布，自今(19)日至28日，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也同時配合停課，各界也開始關心營養午餐大量蔬菜的處理，農委會主委陳吉仲表示，營養午餐每日250萬公噸的蔬菜類，當中葉菜類不能久放，已媒合合作社、電商平台等移轉通路。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲、交通部首長、內政部首長及原住民族委員會首長等針對大法官釋字第803號解釋「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」其後續檢討方向。

陳吉仲會前表示，現在是疫情險峻的時候，農委會絕對百分百讓足夠的農漁畜產品都能提供給國人，並穩定市場價格，以今天為例，北農蔬菜平均價都在過去正常水準，供應鏈也穩定供應，呼籲國人毋須搶購，尤其現在已經有許多電商平台的服務，除了滿足防疫需求，也能提供國人營養所需的食品。

根據農委會統計，自從5月11日防疫警戒升為第二級以來，電商農業生鮮食材的銷售額約成長50％；而5月12日本土案例大幅增加以來，當日冷凍產品(水餃、Pizza、已調味的豬排、雞腿排類等)訂單即成長近3倍，至於保存期較長的米、麵、罐頭等也約成長30％。

營養午餐部分，為配合防疫，今起全國學校停止上課，營養午餐每日250萬公噸的蔬菜類，其中根莖類可以透過冷藏保存2-3周，但是葉菜類要第一時間處理，已經媒合相關合作社和電商平台移轉葉菜類的通路，也有專線服務。

至於近期彰化縣溪湖鎮葡萄盤商至台北市萬華區販售葡萄不幸確診，引起部分消費者對彰化葡萄產生疑慮，陳吉仲強調，防疫要做好，但有些資訊也要正確，農產品並不會帶有任何病毒，任何影響農產品供需和價格的事，農委會都會第一時間來處理。

(中時 )