台灣本土疫情持續蔓延，引起許多民眾恐慌，中藥「清冠一號」對新冠肺炎輕症有效的消息傳出後，網上與Line群組開始瘋傳神藥的配方，成分與劑量通通清楚標示出來，讓許多恐慌的民眾想自行抓藥來吃，不過，中醫師吳明珠表示，這是治療用藥，沒生病亂吃，對身體不但沒有好處，反而還有可能會越吃越糟糕，導致免疫系統出現漏洞。

由衛福部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發的台灣「清冠一號」，去年經過三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床實驗證實，對新冠肺炎輕症患者確實有療效，可縮短患者治療時間。

因此，近日網上和Line群組中也流傳出許多該藥物的配方，甚至連每個藥材的劑量都標示得清清楚楚，訊息中還會附上外銷專用藥品許可證，讓不少民眾轉傳，想自行抓藥防疫。

對此，中醫師吳明珠表示，網路上流傳著許多中藥的偏方，但問題是有沒有經過人體實驗認證有效果？而清冠一號經過實驗發現對輕症者有效，但許多民眾沒生病，只是想防疫用恐不太合適，因為藥物原是給病人用的，沒生病的人不應該亂吃藥。

吳明珠也說，這個藥方的多個藥材都偏寒，是針對有發燒症狀的患者的，如果沒有發病的人服用，對身體不但沒有好處，反而還有可能會越吃越糟糕，導致身體狀況變糟糕，甚至讓免疫出現漏洞，對抗疫更不利。

吳明珠指出，每個人的體質不同、年紀不同，從網上流傳的資訊自行抓藥取用，對身體不一定是好的，因為每個人狀況不同、體質不同，在藥物的劑量上也會有所調整，因此建議還是要找合格的中醫師「對症下藥」才好。

消息傳開以後，不少中醫師也在臉書專頁上呼籲民眾別想用此藥來防疫，因為這個藥物是治療劑，不是預防保健品，不是喝了就不會被傳染！

(中時新聞網)