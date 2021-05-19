台中市有數千家臨時工廠設置在農地上，2022年前須依法提出改善輔導合法化。市議員陳廷秀19日為民請命，建請市府開發甲南暨高東里產業園區，協助台商鮭魚返鄉解決工業用地不足及提供青年就業機會。副市長令狐榮達表示，如果有更適當地點，市府會列為考量重點。

陳廷秀表示，甲南暨高東里產業園區推動範圍面積約200公頃，主要在甲南橋以西、臨海路以北、三美路以東，一直到大甲溪堤防（護岸路）以南；國有財產局管理的國有耕地面積約90％，私有耕地僅佔8％；大部份為國有財產局管理的國有耕地，變更為產業區的開發成本較低。

陳廷秀指出，甲南暨高東里產業園區交通四通八達，從產業園區出發抵達國道4號、3號、1號、台中國際機場、台中國際港口等，均只有幾分鐘車程即可抵達，大幅降低交通及運輸成本提升廠商國際競爭能力廠，商進駐成本相對低廉，有效提升廠商進駐的意願。

副市長令狐榮達說，台中市目前也需解決工業用地問題，還有很多違規工場要登記問題，目前有4、500公頃在開發中；如果有更適當的地點，市府會列為考慮的重點。經發局表示，市府將會依循國土計畫法盡快來做提案。

陳廷秀表示，該區在中央國土計畫歸類為農業發展地區第5類，事實上是與現況不符，會規劃成農5的條件，包括都市計畫農業區中的農地；甲南暨高東里產業園區屬都市計畫農業區中的農地，東北季風不利於農作，民眾期盼能發展成工業區。

農業局長蔡精強說，該區暫時無都市發展需求，國土計畫法編定為農業使用，但未來如果有需要將依據都市計畫法變更農地使用，台中市農業局會配合地方發展需求發展支持。

(中時 )