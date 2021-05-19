本土疫情不萬升溫，其中又以雙北疫情最嚴峻，民眾人心惶惶。國民黨前立委、台灣預防醫學學會理事長陳宜民爆料，中央流行疫情指揮中心本來也不願在地方設置快篩站，是台北市市長柯文哲在萬華設置篩檢站，才能順利篩出大量確診者；若蔡政府防疫策略不如此固執己見、一成不變，也不會搞到疫情大爆發。

陳宜民今日（19）接受香港媒體《中評社》訪問表示，這波疫情爆發之初，中央流行疫情指揮中心也不願在地方設置快篩站，是柯文哲堅持在萬華設置篩檢站，才能順利驗出大量確診者。陳更直言，去年彰化縣衛生局局長葉彥伯在彰化社區篩進行抗體篩檢，若中央流行疫情指揮中心不要阻撓，讓他好好繼續做下去，甚至各縣市也群起效法，就能了解各縣市包括醫院在內，到底有沒有漏洞、疏失，明明手上就有很多工具可以用卻不用，盡早防堵也不會搞到今天這局面。

陳宜民分析，過去有人預言，新冠肺炎病毒會流感化，致死率變低並與人類共存，但如今看來顯然預言失敗，因病毒持續動態發展，有些變種新冠病毒反而致死率提高且傳染力更強；由此可見，病毒與人類、環境都會交互作用，在各種族群里產生變異、基因重組，故政府的防疫策略必須更細緻且與時俱進，若總是固執己見、一成不變，總是只會呼籲民眾戴口罩、勤洗手，根本不夠。

不僅如此，陳宜民強調，新冠肺炎爆發一年多來，國內外已研發出多種篩檢工具與治療藥物，台灣政府應善加運用，而非「好整以暇」，認為台灣過去的防疫策略都沒問題、用台灣過去的招數就足以把病毒阻絕境外，而不放眼國際抗疫腳步、不善用國際抗疫產物，如此就真的太偷懶了。陳舉例，如今台灣仍堅持要再用PCR核酸檢測驗過呈陽性後，才視為確診者，但根據食藥署評估報告，快篩試劑正確率極高，敏感性與特異性都超過95%，先用快篩試劑判斷並加以分類，能夠更省時省力，中央流行疫情指揮中心現在趕快採用猶不晚矣。

(中時新聞網)