女星關之琳以水靈大眼睛與獨特氣質聞名，出眾美貌來自於皇族血統，是滿州皇族瓜爾佳氏後裔，關之琳因此被封為「香江第一美女」，在影壇活躍一時的她，雖已息影多年，但美貌卻不被歲月侵蝕，一點都看不出已經58歲，近日她進軍年輕人的市場，開了抖音帳號，第一篇文就釣出前緋聞男友劉德華，不料天王看似簡單的打招呼，卻暗藏玄機，引發熱議。

關之琳是圈內公認的大美人，出道沒接幾部戲就爆紅，奠定女神地位，而她究竟有多美？關之琳堪稱影壇發電機，每拍戲必傳緋聞，連看多了美女的男星們都為之傾倒，天王劉德華也難擋其魅力，曾公開稱讚過關之琳是他見過最美的女生，還笑稱兩人沒交往過，但很希望當她的男友，這段緋聞至今仍被津津樂道。

關之琳開抖音，釣出劉德華留言「真愛密碼」。(取材自微博)

而因新冠肺炎影響，為了防疫，明星們多透過社群平台與粉絲保持互動，繼劉德華之後，關之琳也創了抖音帳號，第一部影片先穿得美美跟大家打招呼，表示之後會透過這裡來分享生活及更多有趣的內容，創號上傳第一支片不到一天，就吸引了100萬粉絲按讚關注，足見女神魅力。

關之琳開抖音不僅狂吸粉，還釣出緋聞男友劉德華留言，寫下：「回頭便知......之琳妹終於來了，我坐等你的分享～～」，關之琳也秒回：「哇，華仔，什麼時候可以一起拍攝個視頻？」，而有人發現，劉德華的留言看似平常，其實藏了浪漫心機，因為「回頭便知」這句，出自他在1999年推出的歌曲〈心只有你〉，是當中的一句歌詞，當時這首歌邀請關之琳一起拍MV，對照之下根本是真愛密碼，讓粉絲笑稱華嫂如果知道，肯定要吃醋了。

(中時新聞網)