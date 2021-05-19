新北市長侯友宜宣布徵用飯店作為集中檢疫中心，收治輕症及無症狀確診者，預計後天（21日）啟用，提供183間房，舒緩醫療壓力。（新北市府提供）

開地方政府第一槍！ 侯友宜正式徵用旅館房間作集中檢疫所

新冠肺炎疫情蔓延，考驗全國的篩檢、醫療量能。新北市長侯友宜宣布徵用飯店作為集中檢疫中心，收治輕症及無症狀確診者，預計後天（21日）啟用，提供183間房，舒緩醫療壓力。

新北市衛生局表示，侯友宜日前於防疫會議提出三大對策，一、設立社區篩檢站，透過快篩、PCR雙管齊下，找出潛在個案；二、增加專責醫院病床，藉以預備收納新冠個案，給予妥適醫療資源；三、徵調集中檢疫所共183個房間及隔離防疫旅館403間，讓隔離者有更大容留空間。

新北市衛生局指出，面對疫情嚴峻考驗，新北市積極目標對準收容無症狀或輕症個案，讓篩檢出的個案有更好的收入安置處所，及時給予適切的醫療服務，同時舒緩確診個案湧入醫院的壓力，讓醫療體系能更專注重症個案照護。

衛生局說明，日前市府團隊已經找到合適場域，徵用飯店轉型集中檢疫中心，比照中央集中檢疫所設置規定，與區域級以上醫院合作並進駐，搭配警備與後勤服務人力，預計可提供183間房讓集中檢疫中心成為無症狀或輕症個案的照護中心。市府跨局處通力合作，籌設與相關準備工作，盡速啟用、投入防疫照護工作。

(中時 )