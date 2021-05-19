財富自由是不少人夢寐以求的生活模式，搜狐網命理專欄點名，生肖豬、蛇及狗的人從5月20日起會有貴人相助，可以成功抓住賺錢的機會，注定荷包鼓鼓，不用再為了錢工作一輩子。

▍1.生肖豬

屬豬人命理藏金，一輩子注定與金錢有緣，加上他們天生愛財，熱愛尋求各種管道追求財富，所以很容易得到致富的機會，從而開始富足的生活。從5月20日開始，生肖豬的人財運最旺，他們的錢包即將會有滿滿的收穫，可以成功地掌握財富，提高自己的社會地位，邁向幸福富裕的生活。

▍2.生肖蛇

屬蛇人今年人氣旺盛，因為天德貴族的出現，可以扭轉上半年的頹勢。屬蛇人會在下半年與好運交手，得到貴人的提攜，從5月20日開始，可以在工作上領取意外的獎金，他們注定會腰纏萬貫，遇到更多的貴人。

▍3.生肖狗

屬狗人靠著工作上的勤奮，勉強能維持穩定的生活，然而，如果他們想過上富有的生活，他們仍然需要一些機會。從5月20日開始，屬狗人將會與身邊的人互相合作，可獲得意外之財，事業上會迎來好機會，只要能抓住這波好運就能從此走上致富之路。

(中時新聞網)