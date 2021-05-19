中部校園疫情升溫！今天傳出東海大學及朝陽科技大學各1名學生確診。朝陽科大表示，昨天晚間8時30分接獲台中市衛生局通知，該學生一採結果為陽性，隨即派救護車接送到中國醫藥大學附設醫院就醫。但東海大學不正面證實，僅表示，依防疫相關規定，必須由中央及市府公布。

朝陽大學、東海大學19日相繼傳出各有一位學生確診，朝陽科大該確診同層樓住宿學生一早急忙打包行李，移往一樓準備搬往他處。（黃國峰攝）

朝陽大學宿舍19日傳出有一位住宿學生確診，該生已連夜送往中國醫藥大學就醫。

朝陽科大表示，該名確診學生的同住室友，已依規定，安排進住防疫旅館進行居家隔離；同層樓住宿生則安排移住其他宿舍，由學校付費安排進行快篩檢測，並送至學校自主健康管理寢室，進行自主健康管理14天；整棟學生宿舍大樓緊急全部清空，同步展開大規模清潔消毒作業。

朝陽科大指出，校方接獲訊息後，第一時間已啟動防疫應變計畫，由校長鄭道明親自主持緊急防疫小組會議，指示學校相關單位依指揮中心防疫流程執行相關防疫措施，安置確診者及接觸師生，同時啟動校園全面性消毒作業，並針對確診個案近期所接觸的環境及師生名單進行疫調，希望能確保全體師生的健康及維護校園的安全。

(中時 )