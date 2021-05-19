美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周二晚間發布修改後的法案，將納入一筆520億美元資金，力拚在未來5年大幅提高美國半導體晶片的生產與研發。路透社上周五報導，美國參議院本周將審議長達1400頁、名為《無盡邊疆法》（Endless Frontier Act）的科技法案，其中將納入這一筆520億美元的緊急撥款提案。《無盡邊疆法》準備投入約1200億美元於美國的基礎和先進技術研究，以強化應對中國崛起的競爭力。舒默表示，美國製造業因晶片短缺受到嚴重打擊，我們不能只依靠國外生產的晶片，這項修正案將確保我們不必這麼做。

這項520億美元的提案，其中包括495億美元的緊急補充撥款，為2021年《國防授權法》（National Defense Authorization Act）所納入的晶片條款提供資金。

該政府投資計畫的支持者表示，1990年美國在全球半導體和微電子產品生產的占比達37%，而如今僅有12%的半導體是在美國製造的。

這項提案的摘要指出，美國經濟和國家安全有迫切需要，為迅速實施這些關鍵計畫提供資金。中國共產黨將大舉投資超過1500億美元於半導體製造，盼藉此能掌控這個關鍵技術。

此前路透社報導，這項提案包括390億美元投入生產和研發激勵計畫，以及105億美元用於設立國家半導體技術中心，並落實國家先進封裝製造計畫與其他研發項目。

這項提案亦包括投入15億美元的緊急資金，以扶持能取代中國設備供應商華為技術和中興通訊的西方企業，加速開發由美國電信業者所支持的開放式架構OpenRAN。

該提案的另一項條款將禁止政府的裝置下載中國社群媒體抖音（TikTok），以強化對美國人隱私和安全性的保護。

舒默表示，美國必須在許多方面應對來自中國日益升高的威脅，尤其是科技競賽。「如果我們不採取強力果斷的行動，將冒著失去一個世代、數百萬個高薪工作的風險」。

(時報資訊)