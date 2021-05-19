央行統計，至5月18日止，今年以來新台幣升值達1.99%，成為最強亞幣；同期間人民幣升值1.75%，韓元貶值3.91%，日圓貶值5.37%。出口商對於新台幣今年的強勢，也隨著疫情升溫開始心慌！

雖然台灣近期新冠肺炎確診人數爆增，但外資本周持續加碼台股，使外匯市場持續拋匯資金，支撐新台幣匯價「27」字頭。今早台北外匯經紀公司新台幣匯價以27.93開盤，小升2.2分。

不過匯銀指出，今天（5/19）為期貨結算日，因此外資趁行情低迷之際，拉高結算。結算後的外資動向才是反應近期外資對台灣疫情爆增的實際操作心態。

5月17日外資於上市股票大買334億元，有效的提振了投資人的信心。從外資期貨淨空單可以看出外資的心態，5月10日之前台股仍在一萬七千點高檔水位，當時外資期貨淨空單皆在3萬多口之上，近日本土疫情嚴重，指數急轉直下，外資期貨淨空單也大幅降低至15000多口水準，5月19日為期貨結算日，因此趁行情低迷之際，外資水再拉高結算，外資買超標的前四名，電子股偏愛台積電(2330)及聯發科(2454)，傳產股偏愛長榮(2603)及中鋼(2002)。

台指期結算後的台股和匯市，要端視政府在新冠疫情的控制和疫苗施打進度！出口商憂心疫情升溫、零組件缺料，若再加上持續強勢的新台幣，恐加重營運壓力。

(時報資訊)