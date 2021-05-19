5G高頻高速產品出貨攀升，且陸續調漲價格以反應成本，銅箔基板廠—台燿(6274)第2季營運可望擺脫第1季谷底，預估第2季營收及毛利率均可望優於第1季，由於台燿在歐美網通設備廠及5G基站相關設備廠佈局逐漸發酵，在新客戶及新產品出貨挹注下，台燿下半年營運成長可期。

台燿過去一年營運深受美國華為新禁令影響，華為及大陸5G基礎建設腳步放緩，致使台燿營運自去年下半年走弱，今年第1季更因銅箔、玻纖等上游材料價格大漲，獲利表現平平，單季稅後盈餘3.44億元，年減19.06%，單季每股盈餘為1.29元。

不過，台燿近兩年積極拓展歐美客戶，成果逐漸顯現，隨著各國陸續重啟5G基礎建設，台燿營運已現谷底翻揚，台燿4月合併營收達17.7億元，為單月歷史次高，累計前4月合併營收為64.63億元，年成長1.79%，由於終端客戶需求強勁，且台燿與其他銅箔基板廠一樣均已調漲價格以反應成本，預期台燿營運可望擺脫第1季谷底，第2季營收及毛利率可望優於第1季，下半年業績成長可期。

目前台燿在高速基板(HSD-Low Loss)、全球技術最先進的800G應用領域已開始進行送樣，且產品線廣度已能擴展到一向屬於美系廠商宰制的高頻領域(RF)，新客戶及新產品佈局逐漸顯現，有助於台燿未來營運。

(時報資訊)