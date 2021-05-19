集保結算所今（19）日宣布與全球領先的股東會與公司治理研究機構Glass Lewis建立策略合作關係，集保將可在Glass Lewis出版對台灣上市櫃公司的股東會投票建議報告時，無償提供該報告複本給研究標的上市櫃公司，大幅推升股東會資訊透明度。

集保董事長林修銘指出，藉由提高股東會投票建議的透明度，使公司與投資人同時獲益，是集保一直期望達成的目標。很高興能與Glass Lewis達成本次合作，將是全球首例由集保機構協助發行公司，即時取得Glass Lewis出版的股東會投票建議報告。

Glass Lewis澳洲市場主管Stanley Soosur指出，觀察發現整體亞太地區的投資人，正在持續尋求更多有意義，且可付諸行動的公司治理研究。隨著全球對環境、社會與治理（ESG）問題的高度關注，對於公司而言，了解投資者的投票方式從未像現在這樣重要。

Stanley Soosur表示，Glass Lewis與集保建立策略合作關係，將可確保台灣的上市櫃公司，對超過1300多家機構投資人利用的Glass Lewis全球投票政策，能有更深入的了解，而這些機構投資人中許多已投資台灣上市櫃公司。

集保表示，此措施為集保在ESG領域的最新服務。集保去年推出全球首創的多元ESG資訊平台，提供全球主要ESG研究機構編製的ESG評分數據供大眾瀏覽，目前已有數百家上市櫃公司依賴該平台取得、並追蹤台灣上市櫃公司ESG評分數據。

(時報資訊)