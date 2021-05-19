藥華藥(6446)加入台灣抗疫行列，提供長效型干擾素治新冠肺炎，盤中股價鎖在漲停板84.7元。

藥華藥表示，P1101為新一代長效型干擾素，已獲台灣和歐盟核准用於治療真性紅血球增多症(PV)，且在台灣有多年恩慈療法經驗，安全性無虞；另與P1101同為長效干擾素的Virafin在印度已獲緊急核准用於治療新冠肺炎輕中症病患；再者，根據台灣衛署醫字第0990262180號函「藥品仿單核准適應症外的使用（Off Label Use）原則」，藥華藥已準備好與台灣各大醫療院所合作，期望P1101能即時協助治療台灣新冠肺炎患者。

P1101已於去年2020年5月獲台灣衛生福利部核准用於治療PV病患。藥華藥醫學長秦小強博士表示，P1101的安全性已獲長期臨床試驗證實，且根據目前Pegylated interferon alfa-2b在印度的臨床試驗資訊顯示，其對新冠肺炎病患可能有極大幫助。

藥華藥醫學研究資深處長，亦是國泰醫院主治醫師黃奕文表示，據多年使用P1101的經驗，P1101有良好的耐受度、安全性及有效性，期盼能造福更多的病患。緣此，藥華藥已備足P1101，將全力與全台灣醫療院所合作，協助治療新冠肺炎確診病患，共同為台灣努力。

印度新冠肺炎疫情失控，每天有數十萬名新確診、數千名死亡，近期印度Zydus Cadila公司生產的生物相似藥Pegylated interferon alfa-2b已被印度緊急核准用於治療新冠肺炎輕中症病患。

台灣新冠肺炎疫情嚴峻亟需援手，根據台灣衛署醫字第0990262180號函「藥品仿單核准適應症外的使用（Off Label Use）原則」，醫師如經專業判斷，有必要處方核准適應症外使用藥品之前，謹慎評估其效益及風險，並充分告知病人，取得其同意始得使用。

(時報資訊)