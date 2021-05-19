新冠肺炎疫情延燒不斷，本土案例日漸激增，中央日前宣布全國停班停課，學童可以使用線上遠距教學的方式學習，若家中無人照料者則可以登記到校由老師陪同，桃園市大竹國中校長曾榮郎表示，國中生普遍都有手機可以上網上課，較令人擔憂則是網路當機、塞車的問題，也考量該因素大竹國中全面採用非同步上課系統。
曾榮郎說，當初在選擇即時影音直播及非同步上課系統時，因全台學生共同使用同個學習網，不少即時直播常會出現累格、當機的現象，且若同學未關麥克風則會有互相干擾的情形，校方最後選擇全面採取非同步上課系統，老師可以透過後台檢視孩童的點閱率、是否學習完畢，藉後台檢核孩童的學習進度。
桃園市潮音國小校長鄭家興表示，偏鄉國小的孩童多數沒有手機，家裡也只靠家長的手機連網路，因此若家長不在家的時候，孩童沒辦法上網學習，校內共有8個孩童登記到校上課，因校內有規畫智慧教學，已經備好40台平板供孩童使用，目前有2位孩童登記租借平板回家上課。
桃園市內海國小校長陳怡璇則說，原本校內只有20幾台平板，不夠人人一台，爾後配合智慧教室，向扶輪社申請了全球獎助金，校內上個月再添加50片平板藉此改善教學環境，在中央公佈全國停課當天，校方也有讓學生模擬演練用平板完成指派的作業。
(中時 )
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