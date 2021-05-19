桃園市內海國小在中央宣布停課當日就已讓孩童模擬演練利用平板完成作業。（桃園市內海國小提供／姜霏桃園傳真）

新冠肺炎疫情延燒不斷，本土案例日漸激增，中央日前宣布全國停班停課，學童可以使用線上遠距教學的方式學習，若家中無人照料者則可以登記到校由老師陪同，桃園市大竹國中校長曾榮郎表示，國中生普遍都有手機可以上網上課，較令人擔憂則是網路當機、塞車的問題，也考量該因素大竹國中全面採用非同步上課系統。

曾榮郎說，當初在選擇即時影音直播及非同步上課系統時，因全台學生共同使用同個學習網，不少即時直播常會出現累格、當機的現象，且若同學未關麥克風則會有互相干擾的情形，校方最後選擇全面採取非同步上課系統，老師可以透過後台檢視孩童的點閱率、是否學習完畢，藉後台檢核孩童的學習進度。

桃園市潮音國小校長鄭家興表示，偏鄉國小的孩童多數沒有手機，家裡也只靠家長的手機連網路，因此若家長不在家的時候，孩童沒辦法上網學習，校內共有8個孩童登記到校上課，因校內有規畫智慧教學，已經備好40台平板供孩童使用，目前有2位孩童登記租借平板回家上課。

桃園市內海國小校長陳怡璇則說，原本校內只有20幾台平板，不夠人人一台，爾後配合智慧教室，向扶輪社申請了全球獎助金，校內上個月再添加50片平板藉此改善教學環境，在中央公佈全國停課當天，校方也有讓學生模擬演練用平板完成指派的作業。

(中時 )