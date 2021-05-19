大陸澎湃新聞日報導，5月19日，中國海洋石油集團有限公司（中海油）宣布，中國自主設計、建造的最大海上原油生產平台──陸豐14-4中心平台，在南海東部海域順利完成浮托安裝，標誌著中國大型海洋油氣裝備建造和安裝能力得到進一步提升。

據悉，陸豐14-4中心平台投產後，將主要開發陸豐14-4和陸豐14-8兩個油田，這是中國南海首次規模化開發深層低滲油田，開發難度極大。中國海油創新思路，推動億噸級陸豐油田群的聯合開發，並採用南海首個規模化人工注水開發方案，可顯著改善油田開發效果。

陸豐14-4中心平台由上部組塊和導管架兩部分組成，矗立在145米水深的大海上，總高度達218米，相當於70層樓高，總重量近3萬噸，超過3個艾菲爾鐵塔的重量。

中國海油陸豐油田群區域開發專案總經理高爽介紹，陸豐14-4中心平台採用一體化模式建造，各功能模組在陸地「搭積木」式地完成拼接，海上安裝兩天後就能滿足人員居住條件。平台預計2021年底投產，為粵港澳大灣區提供更多油氣資源。

他說，本次浮托安裝作業是將重達1.5萬噸的上部組塊與導管架對接。平台體型龐大，無法使用傳統的吊裝方法，為此採用了整體浮托安裝這一核心技術。

在起伏不定的茫茫大海中，將平台上部組塊與163米高的「支架」精準對接，而且誤差不能超過5毫米，其技術難度堪比飛船與空間站的對接。

浮托安裝是借助潮汐漲落的大自然力量，通過類似舉重運動員「挺舉」的方式，將大型海上油氣平台安裝到導管架上。這種技術能最大限度將海上施工轉移到陸地，具有成本低、效率高、起重大等優勢，目前在萬噸級海上平台安裝中被廣泛採用。經過十多年技術創新和突破，中國已經相繼攻克了常規高位浮托，低位元浮托等多種浮托安裝技術，具備了全天候、全海域浮托技術和施工能力，在掌握的浮托安裝種類數量、作業難度和技術複雜性等方面均位居世界前列。

陸豐油田群工程項目經理陽連豐表示，浮托安裝對海況條件要求極高，陸豐14-4中心平台處於南海開敞海域，存在內波流、長波湧等特殊海況條件，專案團隊克服了作業視窗期短、施工風險高、現場海況多變等挑戰，通過組織風險分析、開展浮托模擬模擬演練、過程即時監測等多種保障措施，確保了本次浮托安裝作業的萬無一失。

近年來，中國海油加大國內油氣勘探開發力度，提高油氣供應能力，保障國家能源安全。2020年，中國國內海上油氣產量首次突破6500萬噸，其中原油同比增產240萬噸，增幅占全國80％以上。「十四五」期間，中國海油聚焦國內油氣增儲上產，加快新產能建設步伐。陸豐油田群區域開發專案的新油田投產後，將成為推動大陸國內原油產量增長的重要力量。

(中時 )