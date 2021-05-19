今天早上學生要登入親師生平台時，瀏覽器只呈現「無法連上這個網站」的畫面。（羅亦晽翻攝）

全台各級學校今停課，學生多數選擇在家中自主線上學習。（花蓮縣政府教育處提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是全台各級學校停課首日，由於花蓮縣政府教育處擔心花蓮親師生平台流量會爆增，昨以請教網中心機房人員緊急調整伺服器資源配置，沒想到一早還是傳出師生無法進入平台的窘況，所幸老師們早有心理準備已先交代家庭作業，並趕緊請家長告知學生利用其他線上遠距系統進行同步教學，教網中心也正修復親師生平台系統，盼能盡快讓師生使用。

教網中心執行秘書簡鴻仁坦言，雙北前幾天進行線上同步教學時也發生系統因流量暴增而無法登入的狀況，由於停課通知太過突然，大家措手不及，所以花蓮今天也無一倖免，不過昨天已有先告知各校，老師可以不用透過親師生平台，而是利用GoogleMeet、GoogleClassroom或是微軟等遠距視訊系統和班級學生進行線上教學。

簡鴻仁說，雖然線上課程有同步與非同步，不過課程進度還是需要以老師與學校為主，雖然校方有應變作為，老師昨已先在學生聯絡部上交代停課期間的家庭作業，同時也告知學生可以利用電視節目進行自主學習，不過針對親師生平台流量爆增部分目前正派員趕緊修復。

家中有1名國中生及國小生的王先生表示，今天早上孩子要登入親師生平台時，瀏覽器只呈現「無法連上這個網站」的畫面，重新整理也一樣，雖然測試GoogleMeet等系統都沒問題，可是老師請學生從親師生平台使用OPEN ID登入，才會連結到Google系統裡的班級資訊，但親師生平台還是無法進入。

教育處也趕緊以google的伺服器製作懶人包網站，今天早上9點多，趕緊請學校轉知家長，告知可以學生連結線上學習懶人包網頁進行線上學習。

由於停課不停學只針對學生，教職員還是需要正常到校上班，相對較多學生數的明義國小今天一早還是學生到校，28名到校生中，19位是教職員的孩子，其他則是因家庭因素選擇到校實體教學者。校長吳惠貞表示，停課期間學校仍會保留彈性，家長若無法照顧孩子，還是可以送到學校。午餐部分，目前則是改與合格廠商訂餐，提供給到校學生與教職員們。

(中時 )