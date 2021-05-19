陳吉仲：未來6個月 農漁畜產品100％充足 11:282021/05/19 工商 譚淑珍 、中時、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情升溫造成民眾搶購蔬果，農委會主委陳吉仲19日保證，未來6個月、到年底前農漁畜產品100％充足，不會不夠。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情升溫造成民眾搶購蔬果，農委會主委陳吉仲19日保證，未來6個月、到年底前農漁畜產品100％充足，不會不夠。 立法院經濟委員會邀陳吉仲針對「國內農畜漁產之供需情形」進行報告，在回應立委的質詢時，陳吉仲強調，重要的是從生產到銷售的防疫要做到好，以避免供應鏈斷鏈。 陳吉仲還說，先前因預期心理有搶購的現象，進而導致價格有上升的情形，但是19日的價格已經回到正軌，未來不僅會維持食材供應無虞，也將積極維持價格在合理的水準。 傳昆陽PCR塞爆 阿中：檢驗量能充足 民眾湧超市搶買物資 藍委曝北北基宜桃物流庫存量 (工商 ) #陳吉仲 #農漁畜產 #搶購 #充足 #立委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情炸賣場爆搶購潮 民眾怒轟：陳時中下台 12:072021/05/16 政治 民眾瘋搶 經濟部下令每人限2份 04:102021/05/16 焦點要聞 桃竹竹苗 準3級防疫警戒 04:102021/05/17 地方新聞 農委會喊話 儲糧足供全國7.5個月 04:102021/05/16 焦點要聞 約旦河西岸猶太教堂看台倒塌 至少2人死亡逾百傷 04:202021/05/17 國際 今日菜價飆38％國民黨北市議員集體呼籲防哄抬物價 17:042021/05/16 政治 北市線上教室「酷課雲」首日登場遭塞爆 老師曝心聲：遠距教學效果有落差 11:442021/05/18 生活 民眾恐慌搶物資 民進黨呼籲：都足夠 慢慢買 11:152021/05/16 政治 調查局特藏室 百萬頁史料 透視中共 04:102021/05/17 藝文副刊 毛澤東假抗日真奪權 有史為證 04:102021/05/17 藝文副刊 陳其邁再開防疫會議 坦言雙北病毒要小心 12:002021/05/16 政治 生活熱門新聞 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 中市新增5例確診 東海大一生和萬華朋友吃飯染疫 - 生活 新莊社區大樓住戶疑確診 社區管理中心發訊息曝第幾棟 - 生活 台北榮總手術室1名清潔工染疫 匡列6人採檢陰性 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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