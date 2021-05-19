疫情升溫造成民眾搶購蔬果，農委會主委陳吉仲19日保證，未來6個月、到年底前農漁畜產品100％充足，不會不夠。

立法院經濟委員會邀陳吉仲針對「國內農畜漁產之供需情形」進行報告，在回應立委的質詢時，陳吉仲強調，重要的是從生產到銷售的防疫要做到好，以避免供應鏈斷鏈。

陳吉仲還說，先前因預期心理有搶購的現象，進而導致價格有上升的情形，但是19日的價格已經回到正軌，未來不僅會維持食材供應無虞，也將積極維持價格在合理的水準。

(工商 )