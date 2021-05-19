來自台灣的指揮家陳美安獲得奧地利施第利亞格拉茲創藝樂團 (recreation Grosses Orchester Graz) 聘任，將擔任首席指揮，預計於今年秋天走馬上任，任期為5年。

樂團總經理馬蒂斯．胡柏表示，陳美安自2011年5月與樂團首度合作，2019年擔任首席客席指揮，多年下來，和團員已有默契，之後也將在2021至2022樂季擔任首席指揮，「除了本團樂季所需執行的主要計畫，她將以其對音樂的熱忱帶領樂團和本團青年團共同在藝術領域開創出新紀元。」

陳美安表示，感謝樂團信任，「回顧過去10年，每次和施第利亞格拉茲創藝樂團合作，好像回到音樂世家的懷抱，是我客席指揮生涯中的亮點。樂團團員雖來自不同國家，但仍展現出友善融洽的氛圍，就像是彼此一見鍾情般的體驗。自2019年起擔任樂團第一位首席客席指揮的經驗，對我而言是極大的光榮與滿足。」

此外，陳美安表示，在疫情期間和樂團一起的線上音樂會，帶給世人許多療癒與啟發的力量，「這歷程除了是我個人相當珍惜的回憶之外，更提點了大家，正視藝術在充滿危機的塵世中對生活的重要性。」

陳美安來自高雄，擁有美國新英格蘭音樂學院小提琴和指揮雙碩士學位，畢業於密西根大學指揮博士，2005年拿下馬爾科指揮大賽首獎，曾擔任美國曼菲斯交響樂團音樂總監，目前為芝加哥小交響樂團音樂總監。

(中時 )