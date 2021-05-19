教育部公布全國學校停課，不少北部學生回到南部，甚至不少雙薪家庭夫妻把小孩往南部送給長輩照顧的「北孫南送」，有民眾擔心不利於防疫。台南市長黃偉哲說，不能把北部同胞都當作是傳染的人，不能歧視人家，大家同船一命。

黃偉哲說，我們沒有辦法拒絕任何國人自由流動，除非宣布進入第四級封城或限制人民流動，基於憲法人民可自由遷徙，我們都不能拒絕。但也呼籲提醒不管市民或是來台南的同學們，都要做好防疫防護，這是幫助自己也保護家人。

被問到「北孫南送」是否是高風險？黃偉哲直言，不能把北部同胞都當作是傳染的人，不能歧視人家，同船一命，我們有很多市民朋友們會去北部，所以要用平常心方式對待，希望不管市民朋友或來南部的朋友們，都要全程戴口罩，室內如果不戴，一律開罰，室外則是勸導不聽就開罰。

衛生局長許以霖也說明，在這個時刻，希望所有的人包含北部、中部、南部，暫時都不要做不必要移動，最好是在家裡面，避免不必要的集會、不必要的移動。

(中時 )