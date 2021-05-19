亞東醫院爆出院內感染，院內護理師身心飽受壓力。新北市議員葉元之接獲1名亞東護理師陳情，稱日前她上下班時，遭不明男子尾隨且言語騷擾，令她相當害怕，她希望全國護理人員在全力抗疫時，人身安全能免於恐懼。轄區板橋警分局表示，警方受理報案後已鎖定該男身分，目前正積極追查其行蹤。

葉元之表示，這名護理師騎腳踏車上下班，男子則騎Youbike尾隨，在護理師等紅綠燈時，竟持續言語騷擾，讓護理師心生恐懼，雖然當下立刻報警，但《跟蹤騷擾防制法》尚未三讀通過，警方也相當無奈。

護理師向葉元之抱怨，之前亞東醫院外人來人往，感覺相對安全，但現在醫院外面都沒人，遇到這種情況更加感到害怕。不僅如此，現在他們叫便當，店家一聽到是亞東醫院，就都拒絕外送；還有民眾會偷偷把供民眾清潔消毒的乾洗手、酒精偷走，種種情況讓院內護理人員身心俱疲。

葉元之呼籲，現在非必要民眾請不要去大醫院，並向第一線醫護人員致上最深的敬意。

(中時 )