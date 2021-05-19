疫情衝擊股市，台股波動加劇，金管會承認近期台股違約率有「比較高」，提高到萬分之3，每天約1億～2億元違約交割，但仍在可控範圍，對於是否出招穩定股市，金管會主委黃天牧回應：「儘可能不干預股市，但必要時也會依比例原則安排相關措施。」

同時，疫情蔓延下，金融服務將堅持不中斷。黃天牧19日表示，無論疫情如何演變，台股「都不會休市」，金融業亦要開業，也已與七大金融公會理事長視訊會議，這二天將檢視、鬆綁各公會提出的法令障礙，讓金融業可維持基本運作，金融服務儘可能改線上、網路作業。如保單要求一定要親晤保戶、讓保戶親簽，有些金融業務一定要臨櫃，這些在防疫期間都會出現人員流動，不利疫情控管，金管會已請各金融公會這二天蒐集會員意見，提交給金管會，必要時會進行緊急鬆綁，祭出暫時性措施，以維持金融服務不中斷。

立委曾銘宗在財委會質詢，若防疫警戒升級到第四級，或已封城時，股市是否仍持續開盤？在什麼情況下，股市會停止交易？

黃天牧回應，無論何種情況下，台股都會維持交易、不會休市，證交所等周邊單位都已擬定營運不中斷計畫；同時，銀行仍是要開業，但不見得全面開業，就是以最低營運人力，仍是要提供金融服務、確保營業不中斷，但人員、據點可能不是全面運作，是要維持基本運作。

曾銘宗亦詢問相關融資餘額及台股違約率是否攀高？黃天牧回應，目前台股融資餘額約2千億元左右，融資率在150％以上，依規定融資維持率低於130％，才會被追繳，先前平均是160％多，現在是150％多。

證期局局長張振山坦言，近期台股違約率有「比較高」，大約萬分之3，每天約有1、2億元的金額，但仍在合理範圍。

曾銘宗表示，股市有不同症狀時，金管會應拿出不同藥方、祭出方案穩定股市，黃天牧表示，對股市儘量不干預，可是必要時，也會依比例原則安排相關措施。

(工商 )