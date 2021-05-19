人民幣中間價升102點 創一周新高 10:512021/05/19 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價19日報6.4255，較上一交易日6.4357升值102點，創下5月11日以來新高。在岸人民幣兌美元上一交易日收盤價報6.4245，一盤收盤價報6.4250。 市場對美國聯準會（Fed）的提前升息預期消退，使美元指數失守90大關創2個半月低點。相對的人民幣兌美元匯率受此影響反彈，離岸人民幣現報6.4293，在岸人民幣現報6.4310。 人民幣存款餘額 5個月新低 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 (工商 ) #在岸人民幣 #現報 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 10:212021/05/18 兩岸 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 《商情》運價減少 BDI指數連4黑 10:012021/05/18 財經 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 美IPO降溫 面臨關鍵轉折點 04:102021/05/18 全球財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 李寧遭創辦人旗下企業減持套現逾38億港元 股價跌逾3％ 11:422021/05/18 財經 隱含價值破兆元! 國壽：股價將反應 04:102021/05/18 財經要聞 網購疫氣昂揚 電商大多頭 04:102021/05/18 財經要聞 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 財經熱門新聞 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 緊急喊卡！保險局證實三張保單「疫起停」 - 財經 - 工商 員工確診 台虹：已進行隔離並密切關注 不影響營運及生產 - 財經 - 工商 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 台股違約率攀高 金管會將依比例祭措施 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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