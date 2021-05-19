人民幣兌美元中間價19日報6.4255，較上一交易日6.4357升值102點，創下5月11日以來新高。在岸人民幣兌美元上一交易日收盤價報6.4245，一盤收盤價報6.4250。

市場對美國聯準會（Fed）的提前升息預期消退，使美元指數失守90大關創2個半月低點。相對的人民幣兌美元匯率受此影響反彈，離岸人民幣現報6.4293，在岸人民幣現報6.4310。

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