北市萬華區淪為國內疫情重災區，市長柯文哲多次重申，要市民朋友減少外出，將活動量降至最低，才能讓病毒成功斷鍊。不料，一名網友的媽媽在此時仍堅持要前往萬華區，被阻止還搬出神明說「擲出聖筊，可以去」。

一名網友17日在臉書公開社團《爆怨2公社》發文，內文指出他的母親執意要在此時請家人將東西轉交給住在萬華的阿姨，同時順路要去萬華採買，怎麼勸都堅持要去做這些不重要且非必要之事，讓原PO非常煩惱。

原PO說，在他與家人均表達不同意媽媽去萬華後，媽媽則搬出神明，指稱「問過神明是聖筊，可以去」、「神明說可以就是可以！」等，讓原PO快要被氣死，大喊，「X！妳真的迷信過頭，這種事是問神明來決定的嗎？」最終決定上網發問該如何阻止母親。

文章曝光後，不少網友幽默回應，「神的意思應該是，如果你想生病，那就去吧」、「神明說可以是妳去了就#可以見到祂了！」、「跟左鄰右舍及里長說你媽要去萬華，讓鄰居里長來勸導」、「神明又不會染病..可是人會啊...」。

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(中時新聞網)