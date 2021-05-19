美元跌至2月以來最低，進而推升周二倫敦金屬交易所(LME)多數基本金屬價格上漲，LME鎳價仍在每公噸1.8萬美元高檔附近。5月不鏽鋼價重回漲勢，隨著鎳價逐步走升，支撐不鏽鋼價6月持穩中求漲，對業者營運有利。

4月中旬以來，LME鎳價逐步回升至1.8萬美元水準，再加上航運緊缺，重要原物料進口受阻，各國鋼廠陸續開徵碳稅，以及中國大陸取消不鏽鋼品出口退稅等因素，整體不鏽鋼市場也與碳鋼一樣，面臨供給緊縮、需求成長、成本壓力增加等因素，有機會推升後續不鏽鋼價。

4月鎳價漸止跌回穩，不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)5月盤價開高，雙雙調漲內外銷盤價格，主力產品300系內銷均漲2000元；隨著鎳價上漲，不鏽鋼價止跌回升，重回漲勢，有利相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第二季持續獲利。

LME鎳價止跌回升，以及鉻鐵和碳廢鋼原料都大漲，生產成本墊高，再加上大陸、歐美等市場需求改善，不鏽鋼價今年以來延續漲勢。

燁聯、唐榮5月盤價同步開高，其中，內銷價格部分，300系列熱、冷軋不鏽鋼產品，每公噸均調漲2,000元；外銷部分，燁聯每公噸漲50～100美元、唐榮漲60美元。先前受到國際鎳價下跌影響，不鏽鋼煉鋼龍頭燁聯4月盤價轉為開低，調降300系內銷價格，每公噸降3,000元，唐榮也同步開低。在第一季不鏽鋼價累計大漲17000元後，4月短暫拉回。

隨著燁聯、唐榮漲價，下游的盤元廠燁興(2007)5月跟進漲價，以及允強、彰源等可望順勢調升價格，加上需求逐步回溫，上半年營運可望比去年下半年進一步成長。

不鏽鋼冷軋精密薄板大廠運錩受惠於大陸需求好轉，第一季營收25.32億元，創單季新高，年增率58.93%；第一季稅後淨利1億元、年增215%，每股稅後淨利為0.65元。運錩自去年第三季起轉盈，連三季獲利且逐季成長。

彰源第一季淨利約1.25億元，每股淨利0.45元；第二季鋼市續旺，公司自結4月單月淨利8200萬元，每股淨利0.29元。

(時報資訊)