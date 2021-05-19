美股消息面：

1.市場對通膨急升可能促使聯準會提前升息的擔憂有所緩解，周二美元連跌第4個交易日，美元指數觸及2月下旬以來新低，尾盤跌0.48%，報89.747。

2.市場預期包括聯準會在內的全球主要央行將維持量化寬鬆措施不變，受惠於美元走軟，周二國際金價連漲第4天，紐約6月期金收漲40美分或0.02%，為每盎司1868美元，再創1月7日來新高。

3.媒體報導美國和伊朗在核武器發展協議方面取得進展，有助於帶動原油供應增加，周二油價失守兩個月高點。美國期油下跌0.78美元或1.2%，報每桶65.49美元。布蘭特期油跌0.75美元或1.1%，為每桶68.71美元，盤中一度重挫逾2美元。

4.美國商務部公布，4月新屋開工數下跌9.5%，以年率計為156.9萬戶，不如市場預期的171萬戶。建築許可數成長0.3%，以年率計為176萬戶，亦不及市場預估的177萬戶。

(時報資訊)