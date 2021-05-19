美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，看好祥碩下半年營運樂觀，且明年USB 4升級潮發酵，故維持祥碩加碼評等、目標價1300元。

美系外資表示，祥碩股價在3月時大幅度回測並在近期掀起一波反彈，祥碩在3月2日至5月7日之間下跌了36%，與此同時台股加權指數上漲了8%，這主要原因是上半年的AMD晶片組業務疲軟，使得祥碩的毛利率成長有限，加上潛在的蘋果業務恐推延到2022年以及大陸市場的不確定性，惟祥碩股價在5月13日至18日之間，股價波段大漲28.5%，相較於此時台股加權指數下跌3%，股價展現強勢，預計推升股價強彈的主要力道來自於對於下半年的展望以及USB 4規格提升的樂觀預期。

美系外資表示，根據近期對產業的調查顯示，AMD已從日本PCB製造商那裡獲得了更多的基板供應，儘管該增量支持主要用於服務器，但這也顯示基板供應限制可能會舒緩，同時，隨著英特爾可以獲得更多來自於PC桌機市場的CPU需求，在更彈性的市場下，將減緩祥碩下半年的晶片組業務的壓力。

美系外資表示，祥碩持續發展大陸業務，儘管依舊充滿不確定因素，但天津飛騰的業務未來可望恢復，目前須完成ECCN代碼申請，時間約3~4個月的時間。

此外，美系外資也看好，祥碩2022年在USB 4開始量產出貨後，初期從高端市場開始，且考慮到技術差距和成本結構，短期不會有競爭者或是第二來源，即來自於AMD 內部或聯發科(2454)，整體來說，維持祥碩加碼評等、目標價1300元。

(時報資訊)