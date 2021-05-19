大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進18日在個人微博表示，老胡從沒有在體制內聽說過「文化大革命」有可能被重新評價的任何信息。黨史學習教育活動的輔導教材《中國共產黨簡史》對「文革」做了否定的定性，老胡近來幾次參加黨史學習活動，幾位官方權威的主講人提到「文革」，也都持批評態度，這些與《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》對「文革」的基本評價是一致的。

胡錫進說，否定「文革」運動不意味著否定那10年中國人民在困難條件下為推動國家發展所做的各種努力，那期間的確也有成就，不容抹殺，但這與認定發動那場運動本身是錯誤的，是兩回事。

胡錫進指出，一段時間以來，互聯網上有一些為「文革」運動正名的聲音，個人有自己的看法，那是權利。但要防止這種聲音多了，形成某種聲勢，那會對一些人，尤其是一些沒經歷過「文革」的年輕人產生誤導。有影響力的人應當避免發出有可能導致與官方態度不同解讀的聲音。

(旺報 )