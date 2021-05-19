本土病例暴增，新北市長侯友宜今宣布，新北市將於永和耕莘醫院、部立樂生療養院、新北市立土城醫院成立3座快篩站，預計下午啟用。加上原有板橋篩檢站，新北市共有4座社區篩檢站。

新北市衛生局表示，土城篩檢站設立於市立土城醫院，服務區域包括土城、板橋、樹林，每日可篩檢300人；永和篩檢站設置於永和耕莘醫院，服務區域包括中和、永和、新店，每日可篩檢200人；樂生篩檢站設置部立樂生療養院，服務區域包括新莊、三重、蘆洲，每日可篩檢100人。

3座新增篩檢站將於今日下午2點啟用，其中樂生快篩站上午9時起可上網預約，永和快篩站及土城快篩站下午1時發號碼牌。

衛生局呼籲，社區篩檢站優先採檢以有高風險區活動或接觸史者為優先。提醒記得健保卡，全程戴醫用口罩、請勿搭乘大眾運輸工具。

此外，侯友宜也說，新北將徵用飯店作為集中檢疫中心，收治輕症及無症狀確診者，預計後天（21日）啟用，提供183間房，舒緩醫療壓力。

(中時 )