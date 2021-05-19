1人可傳5.5人！變種病毒傳染力倍增 高市府下令全面戴口罩「違者就罰」

新冠肺炎疫情升溫，連病毒傳染力也暴增，高雄市長陳其邁今天表示，最近本土的病毒傳播R0值從過去的2到3上升到5.5，等於平均一人可以傳給5.5個人，傳播力是過去的2倍。台大公衛所教授陳秀熙也表示，R0值5.5已經逼近以前密閉環境的鑽石公主號R0值5.7。

陳其邁今在記者會上表示，現在沒戴口罩者直接開罰，目前病毒傳播的R0值已經來到5.5，也就是一個人可以傳給5.5人，與過去的2到3相比，病毒傳播力增加到快2倍，嚴格執行沒戴口罩開罰，若倒垃圾沒戴也會拒收垃圾。

台大公衛所教授陳秀熙今上午在每週例行的防疫線上直播也表示，萬華社區感染由於大多沒戴口罩又近距離接觸，目前病毒基礎再生數高達（R0值）達到5.5，一人可傳給5.5人，逼近之前的鑽石公主號R0值5.7，顯示英國變種病毒珠傳染力驚人。

變種病毒傳染力倍增 陳其邁：1人可傳5.5人

陳秀熙表示，英國株檢測的偽陰性機率提高，如果完全不防疫，不停課、不戴口罩、關閉八大場所，預估五月底確診將飆到單日600例以上的高峰，若落實6成，還是會連續52天單日新增百例以上，假設落實9成，則可能只有連續三天超過百例。

(中時新聞網)