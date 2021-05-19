溪頭及鳳凰自然教育園區平時一天大概有4000到6000多人入園，近來因為疫情關係，人數銳減到1000多人左右。（溪頭及鳳凰自然教育園區提供／盧金足南投傳真）

溪頭及鳳凰自然教育園區19日宣布休園，從5月20日到28日暫停一般遊客入園，僅接受已預訂園區內住宿之遊客入園，未來將視疫情來提早或延後園區開放日期，遊客及山友這九天注意休園訊息，避免白跑一趟。

國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處表示，溪頭及鳳凰自然教育園區平時一天大概有4000到6000多人入園，近來因為疫情關係，人數銳減到1000多人左右，因應最近疫情嚴峻，外來的人車進入園區，為保持園區全面防疫，暫時停止一般遊客入園。

此外，為防範疫情蔓延，同樣屬國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處的下坪自然教育園區，也從5月20日起暫停所有遊客入園。

溪頭是中部地區很多民眾，還有退休族群每天或一周入園多次的休閒、健行、運動園區，有的民眾從中部各地，每天搭公車、遊覽車，或自行開車前往。

近來新冠肺炎疫情有延燒之虞，台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處考量民眾搭各式交通工具到園區，享受森林芬多精和大自然，但也因行動的交通工具，和接觸的人群，可能出現群聚，決定從20日到28日暫停一般遊客進入園區。

連日來氣溫都到30多度酷暑，但依溪頭測候站觀測資料結果，溪頭月均溫變動範圍在11.0至20.8℃，年均溫為16.6℃，為溫暖重溼氣候型，有效溫度不集中於夏季，相當適合國人到此避暑休閒。

一名一周兩次從台中搭公車到溪頭健行的蔡姓眾表示，到溪頭健行是退休後的重要活動，但搭車過車擔心疫情傳染風險，決定暫時停止前往，在自家公園附近走一走，畢竟疫情當前，安全第一。

(中時 )