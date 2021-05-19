大陸網紅爾瑪依娜因穿著傳統羌族服飾的美照爆紅，在2005年就成為大陸第一代網紅，還因為清新的長相被封為「天仙妹妹」，挾帶著超高人氣，她進入演藝圈當演員，近年來卻消失在螢光幕前，近期爾瑪依娜的現況曝光，她竟已經結婚生子，引起網友們熱烈討論。

當年爾瑪依娜的爆紅程度，至今難以被超越，當時大陸百度網友有高達121萬個搜索結果，在網路人氣票選上，還超過周星馳、言承旭、李宇春等知名藝人，更一舉登上上海新年晚會，與成龍、張娜拉等大咖藝人同台，之後她更漸漸轉往演員發展，還曾接過國際手機品牌的代言。

爾瑪依娜清新脫俗的氣質當年轟動全大陸。（圖/翻攝自微博）

爾瑪依娜一直到2019年都還有推出戲劇作品，近幾年作品卻大幅減少，慢慢淡出演藝圈，日前她的近況曝光，原來她早在2020年就悄悄在北京和圈外男友結婚，幾個月前更是喜迎兒子出生，爾瑪依娜也親自透露，老公從小在國外長大，在做國際貿易相關的工作。

爾瑪依娜去年嫁給圈外男友。（圖/翻攝自微博）

由於受到疫情影響，他們去年結婚只邀請了周遭親友，曝光的婚紗照不難看出夫妻倆感情甜蜜幸福，消息一出勾起不少網友們的回憶，頓時在網路上掀起熱議，網友們紛紛留言祝福爾瑪依娜，也激動直呼：「當年真的超紅」、「還是一樣漂亮」。

爾瑪依娜現在育有一個孩子。(圖/翻攝自微博)

爾瑪依娜日前也曬出和兒子的合照，只見她珍惜地將兒子抱在懷中，寶寶也親暱勾著她的脖子，散發出滿滿母愛，她也在內文坦言：「自從有了小葫蘆就沒睡過一天整覺，雖然有些許的辛苦，但是真的好幸福」，也引來許多網友回應，「結婚好像就在昨天」、「好久不見」、「恭喜天仙妹妹」。

(中時新聞網)