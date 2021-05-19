男星吳奇隆不只是出名的「寵妻魔人」，吳奇隆還是男團始祖「小虎隊」的成員，有柔道和跆拳道基礎的吳奇隆，以後空翻的招牌動作而擁有「霹靂虎」的稱號，而擁有軟Q筋骨的吳奇隆，近來則難得展現好身手，曬出空中一字馬照片，帥照獲得網一片狂讚。

吳奇隆近期加入陸綜《追星星的人》，與竇驍、宋軼和何昶希等人一起到戶外露營，吳奇隆也在微博開心曬出空中劈腿照，並發文寫下：「保持年輕態除了心態...還有原地來個一字馬先」，50歲吳奇隆大秀空中劈腿絕技，軟Q筋骨依舊，好身手讓吳奇隆帥回當年在男團小虎隊中的「霹靂虎」，網友也大讚：「重出江湖了」、「這驚人的彈跳力，空中一字馬太厲害了」、「真的像假腿，照片像P的，厲害」、「老大少年感滿滿」。

吳奇隆軟Q筋骨依舊，好身手帥回當年在男團小虎隊中的「霹靂虎」。（圖／取材自吳奇隆微博）

其實吳奇隆一舉一動都是話題，吳奇隆在2015年與氣質女星劉詩詩結婚，小倆口在前年生下兒子「步步」，幸福組成一家三口，而吳奇隆自從升格當新手爸爸後，他就因臉蛋圓潤、身形猶如吹氣般發福，吳奇隆還被虧是「幸福肥」，但仍不影響他的高人氣。

吳奇隆近期瘦身有成，身形明顯消風了不少、臉蛋瘦成瓜子臉。（圖／取材自吳奇隆微博）

不過吳奇隆近期則是鏟肉有成，在他近日曬出的近照中，吳奇隆身形明顯消風了不少、臉蛋瘦成瓜子臉，吳奇隆整體狀態輕盈有型，完全看不出他年紀已半百，吳奇隆凍齡又活潑模樣，讓他穩居男神寶座。

(中時新聞網)