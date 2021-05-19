高雄巿國小籃球隊一行超過20人為了參加全國比賽，5月9日曾住進台北萬華的旅店，18日上午學校請家長把學生帶回遠距教學。校方19日說明，住的旅店雖在萬華，但距離茶藝店的疫區約2公里，目前學生也未傳出身體不適。

校方指出，5月9日當天入住旅館，一直到5月11日中央流行疫情指揮中心發布國內疫情警戒升到第二級，當晚即要求學校籃球隊必須在隔日5月12日趕快回來學校，同一天全國聯賽也宣布停賽，所以球隊就在12日返回高雄。

小朋友在5月13日回到學校，由於他們在北部住了4天3夜，返校上課後，校方即嚴格要求班級導師及球隊的指導老師，必須對學生的身體狀況要多加留意，而一直到目前為止，學校的學生都沒有身體不適的狀況發生。

由於高市府在5月16日針對雙北地區活動史的民眾公布要遵守的健康行為規範，提到要避免出入公共場所。基於學校2000多個學生在安全、健康上的考量，校方因此自我嚴格管理，18日上午請家長把小朋友帶回家遠距教學。

校方指出，出去比賽的球員共16位，都是高年級學生，另外老師2位、隨隊家長4、5位，除了到比賽的地點，也有到幾所國小練習，都是團進團出，雖然移動都搭捷運，旅店在萬華，但距離萬華茶藝店的疫區仍有2公里。

(中時 )