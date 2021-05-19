家住南投縣埔里的周姓男子，與妻子為了經濟問題口角，妻子遭他以鈍器敲頭殺死後留下紙條逃逸到台北市萬華躲藏，17日被警方逮捕落網，由於周男逃竄期間有到台北市萬華區短暫經過，但未停留，昨搭乘客運返回埔里，南投縣衛生局19日表示，縣內醫院於第一時間已完成個案採檢為陰性，另所搭乘巴士車廂已完成深度清潔消毒。

南投縣警察埔里分局10日凌晨零時，受理蔡姓民眾報案，擔心多日未見的女兒不知下落，報案協尋，員警通知鎖匠會同前往女兒住處，進入屋內探查發現，報案人的女兒陳屍於客廳角落的紙箱內。

員警先行封鎖案發現場，通報勤務指揮中心，聯絡偵查隊人員及警察局鑑識科至現場勘查，採集相關物證，發現涉案的周姓男子，在客廳留下坦承犯下殺妻案的紙條後逃逸。

周嫌在外窩藏多日，自知逃不過警方積極查緝，透過親友稱他17日中午1時30分搭乘客運由台北市回到埔里國光客運站，專案小組人員在埔里客運站將周嫌拘提到案。

警方調查，周嫌曾躲藏在新冠肺炎熱區萬華，連偵訊在戶外空間進行，全程採取高規格防疫措施，要求周嫌戴口罩、穿著防護衣。

南投縣衛生局表示，南投縣埔里鎮驚傳殺妻案的周姓男子，逃竄期間有到台北市萬華區短暫經過，但調查他並未未停留，昨天搭乘客運返回埔里，縣內醫院於第一時間完成個案採檢結果出爐為陰性，所搭乘的巴士車廂已完成深度清消。

(中時 )