有些人愛惹事就算了，偏偏自己還沒有解決能力，要旁人幫忙才能化解問題，星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、雙子座、射手座、巨蟹座的人最常闖禍，往往又需要他人幫忙善後，完全是一個麻煩製造機！

▍1.白羊座

白羊座的個性比較幼稚，而且又很火爆，常常在衝動之下做出無法挽回的事情，自己也不知道如何善後，只能拜託其他人幫忙處理，不過白羊座會把對方的恩情記在心裡，找機會報答對方，不會讓對方白白付出。

▍2.雙子座

雙子座很愛玩，又不懂得拿捏分寸，所以很容易闖禍，常常是難以收拾的局面，雙子座發現自己無法處理，也只能趕快聯繫自己的親朋好友一起來幫忙，他身邊的人早已習慣幫他善後，每次都感覺非常無奈。

▍3.射手座

射手座的性格很熱情，又喜歡搞怪，他們總是一副什麼事情都不在乎的樣子，做事常常憑著直覺和衝動，因此常常闖禍，自己也沒辦法處理，只能仰賴旁人的幫助，事後其他人對他說教也沒有用，也只能無奈的幫他善後。

▍4.巨蟹座

巨蟹座很膽小，又過度的提心吊膽，擔心東、擔心西，因此行動力很差，如果惹了麻煩，也很難靠自己的力量解決。巨蟹座最常犯的錯就是口舌之爭，他們內心都有點憤世嫉俗，常常脫口說出傷人的話，很容易得罪人，此時又只能靠他人幫忙善後，完全是一個麻煩精。

(中時新聞網)