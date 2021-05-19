時代力量立委王婉諭昨(18)日在臉書表示，根據收到的軍中陳情，除了收假返營時在自由廣場超過上百人群聚，引來警方關切外，甚至就寢若無法保持間隔就要戴口罩等，國防部副部長張哲平今(19)日澄清，國防部與相關作戰區主官從未下令官兵睡覺戴口罩，針對官兵收假於自由廣場群聚，承諾會針對維持社交距離的宣導上做檢討。

對於時力立委王婉諭針對官兵群聚以及睡覺戴口罩的質疑，張哲平澄清，國防部、陸軍司令部，以及相關作戰區主官從來沒有下令要睡覺戴口罩，新訓中心無論在就寢、行動、操課等都已經做好適當防護，對於營區官兵的反映或立委的質疑，將以專業醫療人員來編組到各新訓營區察看，若發現有管理不適當的地方，會做必要指導和調整。

國防部副部長張哲平。（李柏澔攝）

張哲平指出，營區所有床位都是上下鋪，上下兩人睡覺採頭尾顛倒，也有塑膠膜做阻隔，人員收假回營的時候，進入營區都要戴口罩、量測體溫、手部清潔，同事也會做TOCC的接觸使調查，接觸史將會從寬認定，有任何疑慮都不會准許進入營區，並由醫療人員送至醫療機構檢查。

關於收假官兵在自由廣場群聚一事，張哲平坦言，偏遠營區有交通需求，因此由部隊協助搭車回去，所以忽略了疫情升溫下應保持社交距離的防疫規範，這部分會虛心檢討並改進。

(中時 )