新冠肺炎持續升溫升溫，台北市議員王欣儀指出，北市應考慮規畫預算，積極透過「雙城論壇」平台，協助採購上海復星醫藥公司代理的「輝瑞」德國原廠疫苗，或是用其他姐妹市、外交管道等，協助取得採購各種合規疫苗的可能管道，積極努力採取作為，而不是被動等待。

王欣儀指出，在民進黨執政中央無能的窘境下，疫情嚴峻全民需求疫苗的呼聲迫切，台中市政府先前已表示，願積極籌措財源研議下，替市民採購輝瑞BNT疫苗並免費接種，以建立集體免疫、恢復正常活動；金門縣政府也已公開向中央喊話，希望衛福部疾管署能同意金門縣自對岸大陸取得國際認可的合法疫苗。

王欣儀舉例，台北市既然有「台北上海雙城論壇交流合作平台機制」，應該在關鍵時刻加以運用、發揮效益，北市府應該努力嘗試藉由雙城論壇平台，向上海復星醫藥公司取得其代理輝瑞德國原廠的疫苗，而上海復星公司是BNT大中華地區的總代理，BNT就是輝瑞的德國原廠，只是「代理」，並非中國大陸所生產的疫苗。

王欣儀認為，現在疫情大爆發，在篩檢防堵之餘，仍迫切亟需安全有效、讓民眾「有選擇」的疫苗，台北市政府身為首都，此刻應該勇敢展現魄力，應積極努力採取作為而不是被動等待，如今不能再用「意識形態」防疫，防疫為重、生命至上，全民均應上下同心防疫，中央與地方更要共同合作，解決台灣迫切亟需疫苗的問題。

(中時 )