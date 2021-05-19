國內疫情嚴峻，台北市與新北市疫情警戒標準升至三級、全台各級學校停課，讓不少民眾瘋搶民生物資。勞動部近日再度發函，說明民生物資需求的製造、物流、通路商等相關廠商，可符合勞動基準法中「天災、事變或突發事件」情況下的特殊加班規定；也就是說符合這規定的廠商可不受單日12小時限制、不計入每月46小時加班額度、也可以例外「連續工作超過6日」。

勞動部表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫管制措施提升，短期民生物資需求激增，相關廠商為配合民生物資需求趕工生產，物流、通路商配合即時運送、供應等，除一般平日、休息日或休假日之加班規定外，尚可適用勞動基準法第32條第4項及第40條有關「天災、事變或突發事件」情況下的特殊加班規定。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛舉例，像是與民生相關的防疫物資、民生物資的生產、製造、物流相關的行業，例如紙箱等，這些都在這次的函釋範圍。

勞基法第32條第4項規定，因天災、事變或突 發事件，雇主有使勞工在正常工作時間以外工作之必要者，得將工作時間延長之。但應於延長開始後24小時內通知工會；無工會組織者，應報當地主管機關備查。延長之工作時間，雇主應於事後補給勞工以適當之休息。勞動部指出，特殊加班規定主要運用於「平日」或「休息日」之加班，加班費仍應依同法第24條規定計發。

勞動部解釋，這部分特殊加班規定主要運用於「平日」或「休息日」之加班 ，加班費仍應依同法第24條規定計發，而且當日延長工作時間連同正常工作時間，得不受1日不得超過12小時之限制，且其延長工作時間得不併入1個月不得超過46小時之限度計算。

另外，勞基法第40條規定，因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時，得停止第36條至第38條，也就是例休假日、國定假日、特別休假等所定勞工之假期，但停止假期之工資，應加倍發給，並應於事後補假休息。

勞動部強調，雇主在符合「天災、事變或突發事件」之法定要件下，得停止勞工之例假或休假，要求勞工繼續工作，不受「不得連續工作超過6日」的原則性規範，其當日延長工作時間連同正常工作時間，得不受1日不得超過12小時之限制，且其延長工作時間得不併入1個月不得超過 46小時之限度計算。但雇主仍應於事後24小時內，詳述理由，報請當地主管機關核備，且至停止假期之工資，應加倍發給，並於事後7天內給予補假休息。

(工商 )