鄧紫棋（G.E.M.）出生於上海，在家庭薰陶之下，從小就熱愛音樂，5歲嘗試作曲、填詞，25歲前便完成個人百場演唱會演出，演藝工作相當忙碌，昨18日鄧紫棋在個人IG動態分享，已經近1年沒有見到父親了，昨晚是爸爸的生日，並為爸爸慶祝生日，祝爸爸身體要健康、天天開心。

鄧紫棋2014年因參與中國歌唱節目競賽節目我是歌手，演出表現亮力、堅強的歌唱實力，在全球華語地區迅速走紅，在2008年發行首張EP《G.E.M.》，昨日鄧紫棋表示: 「這一年以來好久沒看到爸爸，幾個禮拜前不停說服家人，爸爸終於願意熬過隔離來上海找我。 」

鄧紫棋很開心爸爸願意熬過隔離期間來找她，並分享見到爸爸時候，心理是很緊張、激動，但是見面的時候，故作輕鬆地打招呼，昨日爸爸生日的時候，與家人一起慶祝生日，鄧紫棋表示:「真的沒有想到今年有機會可以跟爸爸一起過生日，而且媽媽、舅舅、外公也在上海，真的太開心了! 」

鄧紫棋昨日在IG限時動態提到，近1年沒見到爸爸。

鄧紫棋（G.E.M.）在今年4月愚人節推出新歌〈超能力〉，是一首復古舞曲作品，荒謬的事情當成一場幽默的喜劇，如同歌詞所說的一樣「那讓我苦中作樂吧」，並設計歌曲副歌的手勢，靈感來自於小時候，最喜歡的動漫《美少女戰士》， MV風格以60年代黑色幽默喜劇來呈現給歌迷粉絲一大驚喜。

(中時新聞網)