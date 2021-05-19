為了防止疫情再傳播，全國同步實施大停課，改採線上教學，不僅電商筆電變得超級搶手，不少弱勢家庭家裡沒電腦、沒筆電，沒網路已成了問題，不少學校網路也都塞爆了，還有沒了營養午餐，吃飯也成問題了。

彰化縣議員吳韋達從彰化縣政府教育處得知目前彰化縣還有約500多名學童家裡沒有設備可以線上學習，因此緊急徵集閒置平板。

吳韋達表示，與教育處討論後，提供議員服務處協助募集閒置平板，服務處將負責平板蒐集、消毒與資料整理，轉交教育處開立捐贈證明給捐贈者。教育處收到平板後，會盡速協助有需要的學童能夠盡快上線，希望大家能在這個疫情嚴峻的當下，共同協助這些小朋友，能夠捐出家中閒置的平板，幫助這些學童順利完成線上教學課程。

吳韋達表示，目前平板急缺從昨晚發布訊息至上午，才徵集到10部左右，但也不少人留言表示，願意捐出，也有表示，真的很需要。

「就真的休兩個禮拜又怎麼樣了，搞什麼線上教學，停課不停學，都亂成一鍋粥了」，家裡沒網路的叫苦，學校網路也被塞爆了。

前往針對寒暑假，縣府也會針對低收、中低收入戶或家庭突遭變故的學子，在寒假期間提供「幸福餐券」，學生可持餐券到縣內5大超商等據點兌換午餐，人數約再1萬500位學子。

這此緊急大停課，教育處表示，餐卷因為來不及統一發放，是由學校先行印製。

據了解，因為停課，不少人不得已還帶小孩子上班。上班場所變擠了，讓人也很無奈。

(中時 )