疫情嚴峻，新莊區某重劃區社區大樓近日向住戶發出訊息，「本社區15日接獲有確診案例，來源為蘆洲獅子會（暴露該棟位置），社區已做初步環境消毒，請勿任意外出至人多地方群聚，若您身分不適，請隨時通報」；衛生局回應，待中央疫情中心公布為準。

新莊區某重劃區社區大樓近日向住戶發出訊息，內容指出「本社區15日接獲有確診案例，來源為蘆洲獅子會（暴露該棟位置），社區已做初步環境消毒，進出社區請佩帶口罩，勤洗手消毒，各棟電梯也有隨時消毒，特殊時期，請密切注意通知，這段時間辛苦一些，請勿任意外出至人多地方群聚，若您身分不適，請隨時通報，請大家共同做好防護，一同守護加油，感謝合作。」

附近居民表示，日前有看到該社區消毒，區域內社區大樓林立、人口密集，很擔憂群聚感染風險。

新北市衛生局表示，在接獲中央疫情中心通報確診個案，就會立即啟動疫調作業並匡列相關接觸者進行採檢，同時通知環保局進行清消作業，個案疫情訊息由中央疫情指揮中心公布為準。

(中時 )